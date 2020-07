Un altro Bayern vince il titolo: la seconda squadra domina la 3. Liga ma niente promozione

Dopo il Bayern Monaco, anche il Bayern II vince il campionato. La seconda squadra dei bavaresi, nonostante la sconfitta sul campo del Kaiserslautern, ha vinto la 3. Liga, la terza divisione del campionato tedesco di calcio. Nonostante la vittoria però il club non può essere promosso in Zweite Bundesliga: per regolamento infatti, le seconde squadre non possono essere promosse nella seconda serie tedesca.