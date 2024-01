Ufficiale Un altro brasiliano per lo Zenit: preso il classe '98 Artur dal Palmeiras

Lo Zenit continua ad acquistare calciatori brasiliani. L'ultimo della lista è il classe '98 Artur, ala destra che dal Red Bull Bragantino era passato al Palmeiras a fine marzo 2023. Con il Verdão ha totalizzato 43 presenze, trovando 10 gol e 2 assist. Adesso ha firmato un contratto fino al 2027 con i russi, che si sono riservati anche l'opzione di rinnovare di un anno ulteriore e verseranno 18 milioni di euro per prelevarlo. Di seguito il comunicato:

"Artur Victor Guimarães è nato il 15 febbraio 1998 a Fortaleza nello stato del Ceará. Ha iniziato il suo viaggio calcistico nella squadra locale del Ceara ed è rimasto con loro fino a quando non si è trasferito all'accademia del Palmeiras all'età di 16 anni. Tra il 2017 e il 2019 è andato in prestito a squadre brasiliane, prima che avvenisse un passaggio permanente in Gennaio 2020 al Red Bull Bragantino. Durante le sue tre stagioni con il club ha giocato 168 partite, segnato 38 gol e realizzato 32 assist. Ha giocato anche al fianco di Claudinho dello Zenit, e si ritiene che questo sia stato un fattore significativo nel passaggio dei giocatori all'RPL. Artur è tornato al Palmeiras nel marzo dello scorso anno e ha fatto parte della squadra che ha vinto il titolo del Campeonato Brasileiro Série A nel dicembre del 2023. Dopo essere rientrato nel club, Artur ha giocato 51 partite con la squadra di San Paolo e ha segnato 10 gol con due assist. il suo nome. Artur è noto per essere un giocatore offensivo, che può giocare a centrocampo e in attacco, il più delle volte appare largo ed è a suo agio sulla fascia destra o sinistra. Benvenuto a San Pietroburgo Artur!".