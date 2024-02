Ufficiale Un altro talento argentino vola in MLS: Ojeda vola al New York City

Gli Stati Uniti si confermano competitor dell'Europa per quel che riguarda i talenti argentini. Il New York City rende noto l'acquisto di Agustin Ojeda, ala 19enne dal Racing Avellaneda. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione.