Un altro Zidane in Nazionale, ma con l'Algeria: Luca presto convocato da Belmadi

Luca Zidane potrebbe essere convocato presto in Nazionale. Non quella francese, come il famoso papà, ma quella algerina, viste le sue origini: il nuovo Commissario Tecnico, Djamel Belmadi , avrebbe già iniziato il processo burocratico presso la Federcalcio, che renderà possibile la convocazione del portiere del Racing Santander. Secondo la stampa nordafricana, l'allenatore ha incontrato il figlio di Zinedine Zidane prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria, ricevendo il via libera per procurargli il passaporto.