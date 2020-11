Un anno di Mourinho al Tottenham: ha conquistato 62 punti, meglio solo Klopp e Pep

José Mourinho domani affronterà il Manchester City del suo storico nemico, Pep Guardiola. Oggi, intanto, il tecnico portoghese festeggia un anno sulla panchina del Tottenham. Dodici mesi che hanno portato ottimi risultati: ha conquistato ben 62 punti, facendo peggio solo degli Sky Blues (68) e dei campioni in carica del Liverpool (82).

62 - Since Jose Mourinho took over as Tottenham Hotspur manager a year ago today, they've won 62 points in the Premier League. This is the 3rd most, behind only Man City (68) & Liverpool (82). Anniversary.

— OptaJoe (@OptaJoe) November 20, 2020