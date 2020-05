Un club israeliano ingaggia un nazionale palestinese: "Tanti ostacoli nella mia carriera"

(ANSA) - TEL AVIV, 24 MAG - Un difensore della nazionale di calcio della Palestina, Abdallah Jaber, è stato ingaggiato oggi dalla squadra israeliana Hapoel Hadera. Negli ultimi anni Jaber ha giocato nel Ahli al-Halil (a Hebron, in Cisgiordania) ed ha acquisito notorietà fra i palestinesi durante decine di partite disputate con la maglia della nazionale. "Ho partecipato ad incontri importanti con l'Arabia Saudita, con gli Emirati, con l'Australia e col Giappone - ha detto alla radio israeliana Jaber, che è nato nella cittadina israeliana di Taibeh ed ha nazionalità israeliana -. In passato mi muovevo nei Paesi arabi con un lasciapassare palestinese. Ma il fatto che io abbia tuttora la nazionalità israeliana - ha aggiunto - mi ha ostacolato professionalmente. Ad esempio, ha impedito che io fossi ingaggiato da una squadra in Egitto". "Se la nazionale mi chiamerà ancora - ha detto ancora - e se il mio club attuale me lo consentirà, tornerò a giocare con la Palestina". Ma al momento attuale, ha precisato, è che "le rispettive associazioni calcio non comunicano fra di loro". (ANSA).