Un cucchiaio horror: Lookman, rigore fallito al 91' e ko per il Fulham. Il video e gli highlights

Vittoria all’ultimo respiro per il West Ham in un match valido per l’ottava giornata della Premier League. Gli Hammers hanno piegato il Fulham grazie a una rete messa a segno da Soucek in pieno recupero. Grazie a questo risultato i padroni di casa si portano a quota 11 in classifica, mentre il Fulham resta fermo a quota 4. A pesare sulla partita un cucchiaio shock da parte di Lookman fallito al 91'.