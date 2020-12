Un Derby County a tinte... Blues: con Terry in panchina potrebbe arrivare anche Ashley Cole

vedi letture

Un Derby County a tinte... Blues. Come riporta questa mattina il Daily Mail, qualora John Terry (attualmente vice-allenatore dell'Aston Villa) dovesse essere scelto dai Rams come sostituto permanente di Phillip Cocu in panchina, l'ex capitano del Chelsea avrebbe già pronto infatti un nome da indicare alla dirigenza per affiancarlo: il suo ex compagno di squadra, sempre tra le mura di Stamford Bridge, Ashley Cole.

Il Derby County è attualmente ultimo in classifica in Championship con appena 8 punti conquistati in 15 giornate di campionato. Da qui l'esigenza di cambiare immediatamente guida tecnica.