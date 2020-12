Un fragile PSG gioca a Lille, L'Equipe sceglie Verratti come uomo-copertina: "Direzione Nord"

Big match per il PSG che stasera dovrà vedersela in trasferta contro il Lille. Già battuti quattro volte in questa stagione, i parigini hanno dimostrato troppo spesso una fragilità a cui non eravamo abituati. L'Equipe ne parla in prima pagina, sceglie Marco Verratti come uomo-copertina e titola così: "Direzione Nord".