Ufficiale Un giovane portoghese per l'AZ. Dallo Sporting arriva in prestito Gonçalo Esteves

vedi letture

Gonçalo Esteves è il primo rinforzo dell'AZ Alkmaar del mercato di gennaio. Il 19enne terzino destro arriva in prestito dallo Sporting CP e si unirà immediatamente al ritiro in Spagna della formazione olandese. Ha firmato fino al 30 giugno con opzione di acquisto.

Il comunicato

Nell'estate del 2021 ha firmato il suo primo contratto con lo Sporting CP, con cui ha giocato dieci partite in prima squadra e ha anche fatto il suo debutto in Champions League. Il talento ha trascorso sei mesi in prestito all'Estoril Praia, dopodiché è tornato al Lisbona. Quest'anno ha esordito anche con la Nazionale Under 20 del Portogallo, con cui ha collezionato quattro presenze.

Il 21 aprile 2023 ha incontrato l'AZ nelle semifinali della UEFA Youth League. Esteves ha giocato 79 minuti nel match finito 2-2 e vinto poi ai rigori dall'AZ. "Questo è un bel passo per me", ha detto il difensore, che indosserà la maglia numero 27. "Cercavo qualcosa di nuovo e l'AZ è stato molto convincente. Fin dall'inizio mi ha trasmesso buone sensazioni. I giovani qui hanno la possibilità di farsi notare e questo ovviamente mi ha attratto. La mia prima impressione è di un gruppo molto affiatato e non vedo davvero l'ora di iniziare".