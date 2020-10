Un gol subito in 5 partite: così Mendy è diventato titolare indiscusso del Chelsea

Il duello per definire le gerarchie in casa Chelsea sembra essere terminato. La vittoria di Edouard Mendy su Kepa Arrizabalaga è stata schiacciante: il portiere francese, nelle sue prime cinque partite da numero uno dei londinesi, ha subito un solo gol (da Lamela in EFL Cup) e ha mantenuto inviolata la propria porta in quattro occasioni. Il pasticcio commesso dal basco contro il Southampton ha definitivamente convinto Frank Lampard a puntare sull'estremo difensore prelevato dal Rennes negli ultimi giorni di mercato. Un investimento importante, finora ripagato con prestazioni sempre all'altezza.

Mendy è stato fortemente voluto da Petr Cech. Anche il portiere ceco, nelle sue prime cinque apparizioni con la maglia dei Blues, era stato bucato in una sola occasione. Una coincidenza piuttosto particolare, che il Chelsea spera possa essere indice di una storia altrettanto proficua.