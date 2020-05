Un italiano tra i tifosi di cartone a Mönchengladbach: "Pochi clic e il posto è assicurato"

L’edizione odierna de La Repubblica riporta una storia particolare, di grande passione per il calcio e di solidarietà. Gianpiero De Diana, giornalista in pensione e amante del calcio tedesco, sarà sugli spalti a Mönchengladbach nella sfida tra Borussia e Bayer Leverkusen in programma sabato prossimo. Ovviamente non di persona, perché le partite in Germania si giocano a porte chiuse. In che modo, allora? Semplicemente sarà uno dei cartonati che verranno posizionati sulle tribune dal club tedesco: "Mi ha incuriosito l'iniziativa. Sono andato sul sito, ho scaricato un'app e in un quarto d’ora avevo il mio “posto” assegnato. Con un selfie ho inserito la mia faccia nel formato, un clic e avevo il mio posto, settore 16 in curva. Mi hanno girato un Iban, ho versato 19 euro e sono diventato immediatamente uno spettatore di Borussia-Leverkusen. Uno spettatore di cartone".