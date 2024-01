Ufficiale Un nazionale Under 19 inglese per De Zerbi: il Brighton ha preso Doyle

Ufficialità per il Brighton che rende noto l'acquisto di Kamari Doyle dal Southampton. Il club non ha voluto rendere note le modalità del trasferimento. Trequartista di 18 anni, nazionale inglese U19, con i saints in questa stagione ha raccolto una presenza in Coppa di Lega. Verrà aggregato nella squadra U21.