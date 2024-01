Ufficiale Un nuovo attaccante per il Burnley di Kompany. Dal Chelsea ecco Fofana in prestito

Il Burnley ha annunciato la firma dell'attaccante David Datro Fofana, che arriva in prestito dal Chelsea fino alla fine della stagione. Il nazionale della Costa d'Avorio ha trascorso la prima metà del 2023/24 in prestito all'Union Berlino, in Bundesliga, con cui Fofana ha collezionato 17 presenze, segnando un gol contro il Napoli in Champions League. Il 21enne è il primo acquisto della squadra allenata da Vincent Kompany nella finestra di mercato di gennaio.