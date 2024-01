Ufficiale Un nuovo trequartista per il Darmstadt: dall'Hoffenheim arriva Justvan in prestito

Julian Justvan lascia l'Hoffenheim, almeno per il momento. Il trequartista tedesco, 25 anni, si trasferisce in prestito al Darmstadt fino al termine della stagione. Lo hanno annunciato i due club attraverso i canali ufficiali; Justvan ha giocato solo cinque partite nella prima parte della stagione, mettendo a segno un gol in Coppa di Germania. Adesso avrà la possibilità di mettersi maggiormente in evidenza.