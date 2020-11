Un quasi sedicenne conteso dagli sponsor e vicino al debutto. Moukoko pronto per il grande salto

Youssoufa Moukoko diventerà una stella. O almeno tutto sembra andare in questa direzione. A 15 anni gli è già stato assegnato un numero (il 18) da indossare con la prima squadra del Borussia Dortmund. Una maglia che non ha ancora potuto indossare perché lo impedisce la legge, ma che da domani nessuno potrà negargli: Moukoko compirà infatti 16 anni ma viene già trattato come un big: secondo The Sun , il giovane talento guadagna 6.700 euro a settimana, una cifra spropositata per un ragazzo della sua età e che è destinata ad aumentare quando firmerà il suo primo contratto da professionista. All'ingaggio si aggiungerebbero anche gli sponsor: il bomber dell'Under-19 giallonera (13 gol in 4 partite) ha sottoscritto nel 2019 un contratto con la Nike dal valore complessivo di 10 milioni di euro. Favre lo ha già studiato e Haaland lo ha designato come erede: tutto è pronto per il grande salto, magari sabato contro l'Hertha.