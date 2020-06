Un titolo atteso 30 anni e l'analogia col Leicester. Il Liverpool spera nell'aiuto del Chelsea

Ancora il Chelsea, sempre il Chelsea. I londinesi possono essere nuovamente i responsabili dell'assegnazione anticipata del titolo di campione d'Inghilterra: era già successo quattro anni fa, esattamente il 2 maggio 2016, quando il pareggio per 2-2 firmato in rimonta contro il Tottenham consegnò una storica Premier League al Leicester di Claudio Ranieri. Oggi, un risultato simile permetterebbe al Liverpool di Jurgen Klopp di infrangere una maledizione lunga 30 anni. Basterà che il Manchester City di Pep Guardiola non vinca nella capitale per far scattare la festa nella città dei Beatles.