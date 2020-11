Una follia che costa il rosso: brutto fallo su Richarlison, Cavani espulso contro il Brasile

Serata da dimenticare per l'Uruguay e soprattutto per Edinson Cavani. Il Matador è tornato a vestire la maglia della Celeste dopo diversi mesi ma ha chiuso anzitempo la sfida contro il Brasile: l'attaccante del Manchester United è stato infatti espulso al 71' per un brutto fallo su Richarlison (intervento in ritardo da dietro sulla caviglia dell'avversario). L'arbitro lo aveva solo ammonito ma è stato richiamato al VAR: dopo aver rivisto le immagini, ha optato per il rosso diretto.

Straight red for Cavani last night meaning he’s missing the next few international games ... in the current climate it might be a blessing in disguise tbh pic.twitter.com/fB8jw7kmgf

— Jimmy McBride (@jimmymcbride1) November 18, 2020