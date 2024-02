Ufficiale Una meteora del Crotone resta in Cina. Kotnik passa dal Meizhou Hakka al Dalian

Andrej Kotnik arrivò a Crotone nel gennaio del 2017. Il trequartista classe 1995 non ebbe molte occasioni per mettersi in mostra con la squadra calabrese e tornò al Gorica dopo appena un anno di prestito e due sole presenze in Serie A.

Oggi, a 28 anni, gioca in Cina, dove si è trasferito a luglio per vestire la maglia del Meizhou Hakka. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale della cessione fino al 31 dicembre al Dalian Yingbo, club di seconda serie.