Una serata da ricordare per Lapadula: debutto con la maglia del Perù

vedi letture

Questa notte nella gara tra Cile e Perù, vinta per 2-0 dalla squadra di casa, ha fatto il suo debutto con la maglia peruviana Gianluca Lapadula. L'attaccante del Benevento è stato sempre nel cuore dell'azione ed ha provato in più circostanze a far male al portiere cileno Claudio Bravo. Per il ragazzo di Torino, con origini pugliesi (per il padre di Savelletri) e peruviane (per parte di madre), 36 minuti ad alta intensità. Qui sotto il video al momento del suo ingresso in campo.