Under non ha nostalgia di Roma: "A Leicester mi trovo meglio di quanto mi aspettassi"

vedi letture

Cengiz Ünder si è trasferito nell'ultima sessione di mercato al Leicester con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club inglese. L'esterno turco ha parlato dei suoi primi passi nel calcio inglese ai microfoni di A Spor: “Sono molto felice di aver iniziato molto bene in un campionato difficile. Spero di continuare così e di avere continuità. Stiamo andando bene in campionato e mi sto trovando meglio di quanto mi aspettassi".

Il rapporto con Soyuncu: "Con lui parlavo al telefono quando ero a Roma. Ci siamo detti che un giorno avremo giocato nella stessa squadra in Europa ed è successo. Sta andando tutto bene, lui per me è un fratello ed è il mio compagno di stanza in Nazionale. Spero che giocheremo insieme nella stessa squadra per tanti anni"