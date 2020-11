Ungheria-Islanda, formazioni ufficiali: c'è Bjarnason. Assente il ct Rossi, c'è il vice Inguscio

Di seguito le formazioni ufficiali di Ungheria-Islanda, playoff per l'accesso agli Europei. Tra gli "italiani" in campo troviamo il bresciano Bjarnason mentre in panchina Cosimo Inguscio siederà a guidare l'Ungheria a seguito dell'assenza di Marco Rossi, positivo al Covid-19.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Botka, Kalmar, A. Nagy, Szoboszlai, Holender; Sallai, Szalai. All. Inguscio.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, H. Magnusson; Sigurjonsson, A. Gunnarsson, G. Sigurdsson, Gudmundsson; B. Bjarnason, Finnbogason. All. Hamrén.