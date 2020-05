Ungheria, l'amore ai tempi del Covid: bacio rubato all'intervallo di DKTM-Mezokovesd

Curiosa scena di amore ai tempi del Coronavirus regalata dal campionato ungherese. In questo fine settimana si giocava infatti la 26^ giornata della OPT Bank Liga, e sabato sera, nell'intervallo della partita tra Diosgyor VTK e Mezokovesd, poi terminata 1-0 in favore del DVTK, due anziani tifosi della squadra di casa, distanziati da quattro seggiolini come forma di precauzione sanitaria, si sono avvicinati giusto il tempo di un bacio immortalato dalla telecamera, prima di tornare ad occupare le rispettive postazioni in tribuna. Di seguito il video con il momento sopra descritto.