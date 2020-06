Ungheria, scende dopo 27 anni il Debrecen. A luglio affrontò il Torino. Si ritira l'ex Genoa Tozser

Dopo 27 anni è retrocesso nella giornata di ieri il Debrecen, storico club ungherese la cui squadra ha vinto per 7 volte il campionato e negli ultimi anni ha incrociato squadre italiane come Fiorentina, Sampdoria e in ultimo il Torino nel corso delle qualificazioni all'Europa League 2019-20. La partita contro il Paksi è stata quella che ha sancito la discesa in seconda divisione e anche l'ultima partita da calciatore di Daniel Tozser, centrocampista noto al calcio italiano per aver vestito la maglia del Genoa: 22 presenze nella stagione 2012-13.