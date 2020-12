Union Berlino-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali: Terzic conferma la fiducia a Moukoko

Di seguito le formazioni ufficiali di Union Berlino-Borussia Dortmund, valida per il 13° turno di Bundesliga:

UNION BERLINO (4-1-4-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Promel; Becker, Teuchert, Griesbeck, Bulter; Awoniyi. All. Fischer.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; Moukoko. All. Terzic.