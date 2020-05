Union Berlino, Kroos: "Haaland è una macchina da gol, Hakimi fra i migliori nel suo ruolo"

vedi letture

Il centrocampista dell’Union Berlino Felix Kroos ha parlato ai taccuini di AS si è soffermato sulla ripresa in Bundesliga e sugli obiettivi: "Salvezza? Eravamo sulla buona strada prima della sosta e ora abbiamo una grande opportunità per raggiungerla. Dobbiamo continuare così, ma siamo ottimisti. Haaland? E’ una macchina e ha solo 19 anni. E' grande, forte, segna gol. E' un grandissimo talento. E' bello vederlo giocare, non contro però (ride). Achraf? Hakimi è super veloce, gioca in una posizione in cui non ci sono molti giocatori migliori di lui. Ha una classe mondiale".