Union Berlino, Polter non accetta il taglio stipendi. Il club: "Non giocherà mai più con noi"

L'Union Berlino ha reso noto in un comunicato ufficiale che Sebastian Polter non giocherà più per la squadra fino a quando il suo contratto non scadrà. Il giocatore potrà tuttavia continuare ad allenarsi ma non scenderà più in campo né sarà convocato. 29 anni, Polter è stato l'eroe del derby di Berlino d'andata, deciso da un suo gol su calcio di rigore. Tuttavia, il giocatore non ha accettato, a differenza dei compagni di squadra, il taglio dello stipendio. In merito il presidente Dirk Zingler ha dichiarato: "Uno dei nostri valori fondamentali è quello di formare una solida comunità che si aiuta l'uno con l'altro. Sebastian è l'unico giocatore della prima squadra a non rispettare questa nostra unione. Questo per noi è incomprensibile e deludente. È mio compito, di questi tempi, proteggere i dipendenti dei club e i giocatori. Per questo ho deciso che Sebastian non farà più parte della nostra squadra con effetto immediato".