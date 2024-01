Ufficiale Union Berlino, ufficiale la cessione del giapponese Endo. Va in prestito all'FC Tokyo

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Union Berlino ha annunciato che il trequartista giapponese Keita Endo si trasferisce in prestito fino al 31 dicembre 2024. Il giocatore, 27 anni, torna a casa e firma con l'FC Tokyo. Arrivato nel 2020 in Germania, Endo ha giocato con l'Eintracht Braunschweig nell'ultimo anno e mezzo.

Questo il comunicato del club della capitale tedesca: "Il centrocampista Keita Endo passa in prestito all'FC Tokyo e tornerà nel suo nativo Giappone, da dove si è trasferito all'1. FC Union Berlin nell'estate del 2020. Il due volte nazionale giapponese ha giocato un totale di 21 partite con il nostro club, nelle quali ha segnato un gol.

Nell'ultimo anno e mezzo Endo ha giocato nelll'Eintracht Braunschweig - ugualmente in prestito -, con cui ha disputato 27 partite. “Il desiderio di Keita era questo e il prestito con opzione di riscatto è la soluzione giusta per tutte le parti. L'FC Tokyo acquista un giocatore molto motivato; ci è stata offerta un'ottima opzione economica e sportiva. Sfortunatamente, in Germania non ha fatto il salto di qualità, ma Keita è sempre rimasto ottimista. Gli auguriamo solo il meglio per il suo futuro”, ha dichiarato Oliver Ruhnert, amministratore delegato dell’Union, commentando il trasferimento".