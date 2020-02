vedi letture

United, debito sfonda quota 460 milioni di euro. Woodward: "Gettiamo le basi per il futuro"

Conti in rosso per il Manchester United. Come reso noto dal Guardian quest'oggi nell'ultimo trimestre i debiti del club inglese sono aumentati di quasi 80 milioni di euro, facendo schizzare ad oltre 465 milioni il debito complessivo. Una esposizione, questa, che per i Red Devils dipende in particolare dal calo delle entrate, per la mancata partecipazione alla Champions League (-45 milioni di euro). Da non escludere anche la voce mercato con l'acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona nello scorso mercato di gennaio.

"Stiamo gettando le basi per un futuro ricco di successi - ha spiegato alla stampa inglese il vicepresidente dello United Ed Woodward - con un piano di lavoro che stiamo implementando in base alle richieste del nostro tecnico Solskjaer".