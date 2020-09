United, Solskjaer corre ai riparti dopo il ko con il Crystal Palace: riflettori puntati su Upamecano

Il ko contro il Crystal Palace è un campanello d'allarme da non sottovalutare. Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer - come riportato dall'edizione odierna del Daily Telegraph - ha dunque accelerato le operazioni per convincere il Lipsia a cedere Dayot Upamecano. Il centrale francese è stato corteggiato dai red devils nelle scorse settimane, ma i discorsi erano stati interrotti proprio per la volontà del club di trattenere il calciatore un altro anno. Il tecnico del club inglese vuole però rinforzare il reparto, nelle prossime ore ci potrebbe essere un'ulteriore offensiva nei confronti del difensore centrale classe '98.