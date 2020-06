United, Solskjaer: "Ero molto fiducioso di pareggiare. Pogba? Ha mostrato le sue qualità"

Un pareggio per 1-1 a Londra contro il Tottenham, il Manchester United però rimane lontano dalla zona Champions League. Queste le dichiarazioni al termine del match del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. "Ero molto fiducioso di poter pareggiare la partita, pensavo che saremmo riusciti a finire la partita in maniera forte. Sapevo che dovevamo avere giocatori di qualità. Siamo una squadra diversa da quella che ha resistito e ha vinto contro il Tottenham la scorsa stagione. Pogba? Si parla sempre di un grande giocatore. Per me Paul ha dimostrato oggi come può contribuire. Ha mostrato le abilità per vincere e conquistando un rigore. Voglio solo farlo in forma".