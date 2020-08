United, Solskjaer: "Fantastici da febbraio, ma la semifinale non rende felici"

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa al termine della semifinale di Europa League persa per 2-1 contro il Siviglia: "Quando non sfrutti le opportunità che ti capitano, la partita ovviamente si complica e tutto diventa più difficile. Abbiamo una squadra con molti giovani che stasera hanno dimostrato di avere ancora tanto da imparare, il loro portiere ha fatto una partita fantastica ma non riuscire a fare gol è deludente. Sappiamo di avere i giocatori con le giuste qualità per far male, il calcio è anche questo: abbiamo fatto di tutto per trovare la seconda rete, ma non è bastato. Da febbraio siamo stati fantastici, però uscire in semifinale non ci può rendere felici: lavorare con questa rosa è fantastico, alla fine della partita si è vista tutta la stanchezza sia fisica che mentale. Dobbiamo migliorare, sarebbe bello fare un ulteriore passo in avanti per giocarci i primi posti in Premier League: cercheremo di migliorare la rosa, quest'anno purtroppo ci sono stati periodi con molti infortuni e giocatori costretti agli straordinari".