United, Solskjaer: "Volevamo vincere. Il rigore ripetuto? È successo anche a De Gea"

L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto ai microfoni della BBC per analizzare il successo contro il WBA: "È bello vincere dopo la sosta delle nazionali, volevamo la vittoria in casa. Abbiamo rischiato nel finale, dobbiamo segnare più gol per poter gestire meglio il punteggio. De Gea ha fatto due parate fantastiche, hanno avuto le loro occasioni. Ci aspettano due gare difficili, speriamo di ritrovare subito la condizione. Il rigore ripetuto? È successo anche a De Gea ad inizio stagione. Discutiamo sempre del fallo di mano in area, ma un tocco basta per poter assegnare il penalty".