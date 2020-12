Uno show pazzesco: il video di tutti i sette gol del Liverpool contro il Crystal Palace

La vittoria più ampia del Liverpool nella sua storia in premier League. Sette gol a Londra contro il Crystal Palace, Jurgen Klopp festeggia così il titolo di miglior tecnico del 2020. Questo il video, sul quale potete cliccare in calce, con il Liverpool show. Sette gol, uno dopo l'altro, per confermare il primato in Premier League.