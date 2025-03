Ufficiale Uno svincolato per il Real Valladolid: rinforzata la fascia sinistra con Henrique Silva

Il Real Valladolid pesca dal mercato degli svincolati e annuncia l'ingaggio di Henrique Silva Milagres: "Il giocatore si unisce al Real Valladolid per rinforzare la corsia sinistra della difesa. Nato a Rio de Janeiro il 25 aprile 1994, arriva a parametro zero e firma fino al termine della stagione in corso .

Henrique si è formato nelle categorie inferiori del Club de Regatas Vasco da Gama, club nel quale ha svolto gran parte della sua carriera professionistica, giocando, nel corso delle stagioni, partite della Série A e B del Campionato brasiliano, del Campionato di Rio de Janeiro, della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana e della Copa do Brasil. Inoltre, il calciatore ha vestito la maglia della nazionale brasiliana under-20 .

Dopo oltre otto anni al Vasco da Gama, uno dei club più importanti del Brasile e radicato a Rio de Janeiro, Henrique Silva ha firmato per la squadra francese dell'Olympique Lione, con cui ha giocato per tre stagioni tra Ligue 1, Coppa di Francia e UEFA Europa League. Il terzino ora si unisce al Real Valladolid per rafforzare la squadra per il resto della stagione".