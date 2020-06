Unzué conferma: "Ho la SLA. Parlo perché in Spagna questa malattia ha pochissima visibilità"

vedi letture

E' in corso di svolgimento la conferenza stampa di Juan Carlos Unzué, ex bandiera del Siviglia, attualmente allenatore con un passato fra Racing Santander, Celta Vigo e Girona, nella quale ha annunciato di essere affetto da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica: "Voglio rendere noto il mio stato di salute. Lo scorso febbraio, il dottor Povedano ha confermato la diagnosi che avevo già dalla scorsa estate: ho la SLA. Non c'è una cura ad eccezione di alcuni medicinali che aiutano la progressione della malattia. L'altro motivo per il quale ho deciso di raccontare la mia situazione è perché mi sono accorto di come questa malattia abbia poca visibilità in Spagna e pochissime risorse economiche sulle quali basare la ricerca".