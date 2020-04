Upamecano vuole il Bayern Monaco: costa 60 mln. E il Lipsia (per ora) non concede sconti

vedi letture

Sarà una sessione di calciomercato importante per Dayot Upamecano, difensore classe '98 legato al Lipsia da un contratto in scadenza nel 2021. Nonostante le offerte di Arsenal, Barcellona e Tottenham, il calciatore classe '98 ha le idee chiare sul suo futuro: vuole il Bayern Monaco e ha già chiarito questo aspetto al suo entourage.

Non c'è ancora, però, l'accordo sul prezzo del cartellino. Perché il Lipsia, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, è stato piuttosto chiaro: vuole 60 milioni di euro, ovvero i soldi della clausola presente nel contratto. Una cifra, riporta la 'Bild', ritenuta troppo alta dal Bayern, che vuole il giocatore ma non spendere i 60 milioni di euro chiesti. Al lavoro, a questo punto, l'entourage del calciatore, che sta mediano per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.