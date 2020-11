Uruguay-Brasile, Tabarez: "Finché il fisico reggerà, Cavani sarà sempre un nostro riferimento"

Oscar Tabarez, ct dell'Uruguay, ha parlato alla vigilia della partita contro il Brasile. L'incontro, in programma a Montevideo, si gioca alla mezzanotte italiana: "Cavani è tornato da poco ad allenari e a giocare dopo uno stop che durava da marzo. Nelle ultime partite dello United è stato chiamato in causa nei minuti finali e ha anche segnato, che per un attaccante è sempre importante. Cavani e Suarez sono al top del loro potenziale e hanno una grande esperienza dopo tutti i gol segnati in carriera ma anche quelli sbagliati. Hanno maturato una capacità decisionale che non tanti giocatori sono in grado di mostrare. Fin quando il fisico reggerà, Cavani sarà sempre un punto di riferimento per il nostro attacco".