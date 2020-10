Uruguay-Cile 2-1, è polemica per l'arbitraggio. Medel: "Terribile". Zamorano: "Ladri!"

È finita fra le polemiche Uruguay-Cile, partita di qualificazione a Qatar 2022. Vittoria per 2-1 dalla celeste: vantaggio di Suarez su rigire al 39', pari di Alexis Sanchez e gol decisivo al 93' di Maxi Gomez. Vengono contestate alcune decisioni controverse da parte dell'arbitro: il VAR ha segnalato un mani del cileno Vegas in area di rigore che ha portato al rigore trasformato da Luis Suarez. A cinque minuti dalla fine, invece, non è stato ravvisato un tocco di mani dell'uruguayano Coates. Gary Medel assente per squalifica, si è sfogato su Twitter: "Non dico niente per non avere poi dei problemi. Ma è terribile" è il commento, nel quale il giocatore del Bologna ha citato la CONMEBOL. Gli fa eco la leggenda della Roja, Ivan Zamorano: "Da quando vengono permessi questi furti in Sudamerica? Chi gestisce gli arbitri? Ladri! Partita regalata all'Uruguay".

