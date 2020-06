USA, l'ex ct Bruce Arena: "Inappropriato suonare l'inno nazionale nelle gare di campionato"

Bruce Arena, ex commissario tecnico degli Stati Uniti, si schiera contro l'usanza di suonare l'inno americano prima di qualsiasi evento sportivo professionistico: "Mi chiedo perché venga sistematicamente suonato, mettendo le persone in posizione scomode. Non suoniamo l'inno nei film, a teatro o per altri eventi negli Stati Uniti. Quindi penso che sia inappropriato suonarlo prima di una partita di calcio e di basket. In MLS molti giocatori vengono dall'estero, perché quindi suonare l'inno? Sia chiaro, sono molto patriottico, penso però che sia inappropriato". Al contrario, Arena sottolinea come sia diverso il discorso riguardando gli incontri fra selezioni nazionali: "Lì è logico suonare l'inno nazionale".