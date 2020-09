Valdano: "Ho temuto di vedere Messi in un altro Paese. Premier? Non so se è adatta per lui"

"Ho temuto di vedere Messi in un altro campionato". Jorge Valdano, ex direttore generale del Real Madrid, lo dice chiaramente a El Transistor: "Penso che sia una grande notizia che continui a giocare nella Liga. È il migliore al mondo, non solo per per la sua immagine ma anche perché è un piacere vedere giocare un calciatore della sua categoria".

Lo immagina in Francia a fine stagione?

"Non so, non ne ho idea. Tante cose possono succedere in un anno e molto dipenderà dal nuovo presidente, oltre che dalla volontà di Leo. Non so se la Premier League, supercompetitiva, sia un buon campionato per il suo ritiro. A Parigi sarebbe tutto più comodo per gli ultimi anni di carriera di un genio".