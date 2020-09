Valdano: "James non giocherà nell'Everton, ma nell'Ancelotti FC. Mi aspettavo di più"

Jorge Valdano in passato ha sempre dichiarato di essere un ammiratore di James Rodriguez. L'ex campione argentino, però, ha criticato ai microfoni di Onda Cero la scelta del colombiano di lasciare il Real Madrid per trasferirsi in Inghilterra: "James ha avuto un bilancio deludente con il Real Madrid. A me sembra che non andrà a giocare nell'Everton, ma nell'Ancelotti Football Club. Mi aspettavo molto di più da lui. Ha qualità superiori ma deve esprimerle sul campo, con continuità. Alla fine, i giocatori hanno bisogno di un allenatore che li faccia sentire a proprio agio e quell'allenatore, per James, è Ancelotti".