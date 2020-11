Valencia-A.Madrid 0-1, le pagelle: un super Domenech non basta, il muro Atleti regge

Valencia-Atletico Madrid 0-1

Marcatori: 79° autorete di Toni Lato (A)

VALENCIA

Domenech 7,5: compie due interventi super, entrambi su Lemar. Vince la sfida dalla distanza con il francese, cede solo ad una sfortunata deviazione di Toni Lato.

Wass 6: rare le incursioni offensive, ma il suo lavoro è prezioso per chiudere gli spazi all'Atleti. Bravo anche sulle palle alte (dall'84 Jason 5: non capisce lo spirito della partita e porta troppo palla, sprecando un paio di potenziali contropiedi dei suoi).

Gabriel Paulista 6,5: non sbaglia nulla ed è pulito negli interventi, di testa come in scivolata.

Guillamon 6,5: difende in modo ordinato. Fino alla sua uscita per infortunio la linea arretrata del Valencia regge bene (dal 57° Mangala 5,5: entra bene in campo, ma lascia colpevolmente passare il cross di Carrasco che Toni Lato devia nella propria porta).

Toni Lato 5: soffre gli inserimenti di Llorente e la rapidità di Lemar, che riescono sempre a metterlo in difficoltà su quella fascia. Più sfortunato, che maldestro, sull'autorete che regala il gol della vittoria all'Atleti.

Musah 5: al classe 2002 la personalità non manca, come dimostra il tiro dai 30 metri con un compagno smarcato in miglior posizione, ma oggi non era la sua giornata (dal 70° Correia 6: un buon ingresso positivo, non tira indietro la testa nemmeno quando Koke gli tira una scarpata in faccia).

Carlos Soler 5,5: nel primo tempo è tra i migliori in campo tra i suoi, poi cede alla distanza e difende troppo passivamente su Carrasco nell'azione del gol.

Racic 6,5 disputa una partita 'box to box', offrendo un gran contributo soprattutto in fase difensiva. L'unica vera occasione del Valencia, però, arriva grazie ad un suo tiro.

Goncalo Guedes 6: fino a che le gambe reggono è imprendibile per i giocatori dell’Atleti, che lo fermano spesso con le cattive. Nel secondo tempo cala vistosamente.

Maxi Gomez 5: fa a sportellate con i centrali dell’Atletico Madrid, senza prenderla mai (dal 70° Gameiro 5: enrtra e dà lo stesso identico aiuto ai suoi che ha dato Maxi Gomez, zero).

Manu Vallejo 5: impalpabile, la sua presenza in campo si nota solo al momento del cambio (dal 71° Sobrino 5: Javi Gracia è costretto ad inserirlo per mancanza di alternative, ma si capisce perchè prima di oggi i suoi minuti in Liga in stagione erano stati solamente 9).

ATLETICO MADRID

Oblak 6: una partita senza mai essere stato chiamato, tranne nel primo tempo, quando ha un buon riflesso sul primo palo. Ci vuole ben altro per fare gol ad uno dei migliori portieri del mondo.

Savić 6,5: di testa sono tutte sue, insieme al compagno di reparto annullano completamente gli attaccanti del Valencia.

Giménez 6,5 ci ha preso gusto, va vicino al gol con due inserimenti su palla inattiva. Dietro non concede nulla.

Hermoso 7: aggressivo al punto giusto. Sempre in anticipo, non si fa mai superare per tutta la gara.

Trippier 6 : partita da compitino, sufficiente e nulla più. Sul fondo non lo si vede arrivare praticamente mai.

Koke 5,5: sbaglia tanto in disimpegno. Rischia il cartellino rosso nel finale con un calcio in faccia, involontario, in faccia a Correia.

Saul Niguez 5: meglio in copertura che in costruzione, dove gli errori stranamente si sprecano (dal 60° Carrasco 7: il suo ingresso cambia l'Atleti, accarezza la palla in modo sublime e causa l'autorete di Lato sfondando sul fondo).

Renan Lodi 5,5: non soffre Musah più per demeriti dello statunitense che per merito proprio. Le rare volte che arriva sul fondo, però, sbaglia tutte le scelte (dal 46° Joao Felix 6: più nel vivo del gioco rispetto all'apatia che aveva mostrato in Champions, segnali di ripresa).

Llorente 6,5: il solito stantuffo, ogni volta che si inserisce crea apprensione in area di rigore avversaria.

Lemar 6,5: ingaggia una sfida personale con Domenech, con grandi giocate ma trovando sempre l’opposizione del portiere del Valencia, oggi in giornata di grazia (dal 65° Kondogbia 6: prezioso soprattutto nel erigere la diga difensiva dopo il vantaggio dei suoi).

Correa 5,5: svaria per tutto il fronte d'attacco, ma l'esperimento di Simeone di provarlo punta unica non ha funzionato (dal 65° Vitolo 6: bravo nel ripiegamento difensivo negli sgoccioli di gara e a conquistare qualche calcio di punizione proteggendo palla).