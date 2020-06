Valencia, addio polemico di Garay. Possibile un romantico ritorno al Benfica

Ormai in rottura con il Valencia, con le parti che si sono accusate pesantemente a vicenda, Ezequiel Garay potrebbe tornare in Portogallo, precisamente al Benfica, secondo quanto riportato da A Bola. L'argentino, 33 anni, vi ha già giocato per tre stagioni, dal 2011 al 2014. Garay è in scadenza di contratto a fine mese e l'accordo non verrà rinnovato, con il giocatore che sostiene di essere vittima di una campagna diffamatoria da parte del Valencia e il club che evidenzia come il giocatore sia stato l'unico a non aver accettato la decurtazione dello stipendio.