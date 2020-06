Valencia, box presidenziale vuoto fino a fine stagione per rispetto delle vittime del Covid

vedi letture

Anil Murthy, presidente del Valencia, ha deciso di non occupare il posto a lui riservato al Mestalla in segno di rispetto per tutti coloro che sono stati colpiti dalla pandemia di coronavirus. Un gesto che il numero uno del club spagnolo ripeterà in tutte le gare interne disputate dalla squadra di Celades, fino a quando si giocherà a porte chiuse. "Il Valencia inviterà il massimo rappresentante di ciascuna società che sarà ospitata in questo periodo a fare lo stesso", ha comunicato il Valencia. E il numero uno del Levante, Quico Catalan, ha già accettato di partecipare all'iniziativa nel derby che si disputerà domani.