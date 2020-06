Valencia, Celades: "Quest'anno abbiamo avuto diversi episodi sfortunati con il VAR"

vedi letture

Il Valencia crolla in casa del Real Madrid: finisce tre a zero in casa delle Merengues. Al termine del match, Albert Celades, tecnico dei Pipistrelli, si è soffermato sulla rete annullata alla sua squadra nel primo tempo: "Ho rivisto l'azione, e non riesco a capire. Maxi Gómez non tocca il pallone e non interviene in alcun modo. Quest'anno abbiamo dovuto fare i conti con diversi episodi sfortunati con il VAR".

Poi un punto sugli infortunati: "Maxi ha avvertito un fastidio nel primo tempo, ma è riuscito a resistere. Coquelin invece è dovuto uscire per infortunio".