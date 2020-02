vedi letture

Valencia, Cheryshev: "Pensiamo positivo, il calcio ti concede sempre la rivincita"

Denis Cheryshev ha reso meno amara la sconfitta del Valencia, segnando la rete del 4-1 che dà un minimo di speranza alla squadra di Celades in vista del ritorno. Ecco le sue dichiarazioni a Uefa.com: "Entrambe le squadre hanno avuto tante occasioni per segnare. Abbiamo concesso tanto e non siamo stati freddi in avanti. Dobbiamo pensare positivo, il calcio dà sempre la possibilità di prenderti la rivincita".