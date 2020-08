Valencia, Ferran Torres ad un passo dal Man City: "Pronto per una sfida più grande"

vedi letture

Ferran Torres sembra ormai ad un passo dal Manchester City. Il club inglese sta trattando infatti l'acquisto dell'attaccante con il Valencia e lo spagnolo ai microfoni della BBC ha detto: "Sto imparando l'inglese perché l'inglese è essenziale in qualsiasi parte del mondo. Come calciatore sono ambizioso, vogliono sempre vincere e vincere. Col passare del tempo ritieni di essere più preparato e vuoi affrontare sfide maggiori, sperimentare un cambiamento. Quindi sì, sono pronto ad affrontare quella sfida più grande. Penso sempre dentro di me che sono il migliore e voglio continuare a migliorare e lavorare per diventarlo. Se non pensi di essere il migliore, nessuno lo farà".