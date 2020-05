Valencia, Florenzi: "L'inizio non è stato facile ma ora voglio dimostrare chi sono ai tifosi"

Alessandro Florenzi, esterno del Valencia arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo: "Ho provato a tenermi in forma in questi mesi e ora che siamo potuti tornare ad allenarci vogliamo tornare a essere una squadra per finire bene la stagione".

Cosa pensa dell'inizio della sua esperienza a Valencia?

"Non è stato facile perché dopo le prime tre partite, ho avuto la varicella e poi c'è stato lo stop per il Covid. Non ho potuto ancora sfruttare al meglio l'ambiente valenciano. Ho molta voglia di dimostrare ai tifosi quello che posso fare. Sarà sicuramente diverso giocare senza di loro e sarà più difficile ma vogliamo provare a dargli una grande gioia dopo questi mesi difficili".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Voglio dare il massimo per questa maglia, lottare fino alla fine di ogni partita e cercare di aiutare i miei compagni per arrivare in Champions League che è un obiettivo alla nostra portata".