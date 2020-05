Valencia, Gameiro: "Non vedo l'ora di tornare a giocare e segnare un gol"

L'attaccante del Valencia Kevin Gameiro ha parlato del ritorno in campo e della sua voglia di tornare a giocare: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo. Non giochiamo a calcio da due mesi e non abbiamo quasi il diritto di fare nulla. Non vedo l'ora di segnare un gol e aiutare la squadra. Abbiamo tre o quattro settimane per preparare e riprendere la Liga. E' difficile per tutti, non solo per noi. E' difficile per le persone che lavorano negli ospedali e vogliamo ringraziarli perché svolgono un lavoro eccezionale. Dobbiamo continuare a tornare a una vita normale, quella che avevamo prima".